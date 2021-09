Erntebilanz der Landwirte

per Mail teilen

Die Landwirte aus dem Kreis Kaiserslautern ziehen bei der Getreideernte eine unterdurchschnittliche Bilanz. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbands Kaiserslautern sieht es beim Grünland und dem Mais gut aus. Das Getreide stand schon lange nicht mehr so schön wie in diesem Sommer, bestätigt der Kreisverbandsvorsitzende des Bauern- und Winzerverbands Kaiserslautern. Umso überraschender seien die qualitativ schlechten Erträge gewesen. Das sonnige Wetter habe dem Getreide gefehlt. Deshalb seien die Körner oft klein und nur noch als Tierfutter verwendbar. Auch im Obstbau sehe es durchwachsen aus. Durch das regnerische Wetter sei die Qualität und Ertragsrate beim Grünland hingegen überdurchschnittlich ausgefallen. Hoffnungsvoll ist der Verband auch mit Blick auf die Maisernte. Denn bis jetzt seien die Felder in gutem Zustand.