Eine Firma in Wilgartswiesen in der Südwestpfalz ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Opfer von Einbrechern geworden. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Unbekannten in der Nacht auf Montag und vor einer Woche zu. In beiden Fällen wurde eine Tür zur Fabrikhalle aufgehebelt. Geklaut wurden Kupferkabel, -platten, -halterungen und Fallrohre. Der Gesamtschaden beider Einbrüche beläuft sich auf 25.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.