Zum fünften Mal Brand auf Bauernhof in Unkenbach

Im Frühjahr hatte es auf einem Bauernhof in Unkenbach im Donnersbergkreis mehrfach gebrannt. Jetzt stand auf dem Bauernhof ein Gartenschuppen in Flammen.

In der Nacht auf Freitag war das Feuer nach Angaben der Polizei in dem Gartenschuppen auf dem Bauernhof in Unkenbach im Donnersbergkreis ausgebrochen. Der Schuppen sei komplett zerstört worden. Außerdem wurde eine angrenzende Mauer beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 3.000 Euro. Noch ist unklar, wie das Feuer entstanden ist.

Zusammenhang mit Bränden in Unkenbach im Frühjahr?

Die Ermittler prüfen derzeit, ob ein Zusammenhang mit den Bränden auf demselben Grundstück im Frühjahr besteht. Vier Mal hatte es auf dem Gut gebrannt. Dabei waren große Teile des Bauernhofs abgebrannt.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hatte erst zu Beginn der Woche Anklage wegen Brandstiftung gegen eine tatverdächtige Person erhoben. Diese sei aktuell wegen Wiederholungsgefahr in einer Einrichtung untergebracht.