Zweite Klage wegen Plan für Parkbrauereigelände in Zweibrücken

Der Stadtrat Zweibrücken hat am Abend dem Bebauungsplan für das ehemalige Park-Brauereigelände zugestimmt. Das teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Ein Investor will dort mehrstöckige Wohnhäuser, ein Hotel und ein Seniorenheim bauen. Einen ersten Bebauungsplan hatte das Oberverwaltungsgericht Koblenz für unwirksam erklärt, weil die Stadt darin unzulässige Flächen ausgewiesen hatte. Anwohner wehren sich gegen die Pläne, unter anderem seien die geplanten Gebäude zu hoch. Außerdem ging es im Stadtrat um einen Antrag der SPD-Fraktion für einen "Weihnachtsmarkt Light". Beschicker hätten dabei die Möglichkeit bekommen ihre Waren in der Fußgängerzone zu verkaufen. Das lehnte der Stadtrat allerdings ab. mehr...