In der Westpfalz sind nach Gewerkschaftsangaben unter anderem Kitas in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken betroffen. Die Streikenden sollen demnach morgen an einer Demonstration durch die Ludwigshafener Innenstadt teilnehmen. Hintergrund des Streiks ist der Tarifkonflikt mit den kommunalen Arbeitgebern. Die Gewerkschaften fordern unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn für die Beschäftigten.