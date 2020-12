In Kaiserslautern haben Unbekannte an einem Auto den Katalysator gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurde der Kat fachmännisch ausgebaut. In den vergangenen Wochen hatte es in der Westpfalz mehrere solcher Fälle gegeben. Allein in Pirmasens hatten Unbekannte zuletzt von den ausgestellten Autos eines Autohaus 20 Katalysatoren gestohlen.