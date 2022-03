In Landstuhl ist am Freitagnachmittag bei Erdarbeiten für schnelleres Internet erneut eine Gasleitung beschädigt worden. Dieses Mal ist nach Angaben der Feuerwehr der Gasanschluss eines Hauses betroffen gewesen; am Donnerstag war es die Hauptgasleitung in der Landstuhler Innenstadt. Das betroffene Gebäude sei nicht bewohnt, neun umliegende Häuser seien zur Sicherheit evakuiert worden. Gegen Abend konnte das Gasleck geschlossen werden. Verletzt wurde niemand.