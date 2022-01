Erneut Corona-Proteste in der Westpfalz erwartet

Die Polizei rechnet auch heute wieder in der Westpfalz mit Montagsprotesten gegen die Coronamaßnahmen. Seit Ende vergangenen Jahres protestieren Menschen in Innenstädten, zum Beispiel in Kaiserslautern und Pirmasens.



Die vergangenen Protestaktionen in der Westpfalz waren nach Angaben der Polizei friedlich verlaufen. Vor einer Woche haben sich etwa 800 Teilnehmende in Kaiserslautern getroffen, in Pirmasens 350 in Kusel ungefähr 100. Das Ordnungsamt habe aber auch mehrere Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt, so zum Beispiel in Pirmasens. Die Polizei hat angekündigt, auch heute Präsenz in den Innenstädten zu zeigen. Das Einsatzkonzept habe sich bewährt. Zu den sogenannten Spaziergängen hat unter anderem die vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppe „Freie Pfälzer“ aufgerufen.