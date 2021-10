Erneut Busfahrerstreiks in der Westpfalz

per Mail teilen

In der Westpfalz kann es heute wegen Warnstreiks erneut zu zahlreichen Busausfällen kommen.

Nach Angaben der Zweibrücker Stadtverwaltung Zweibrücken fahren keine Stadtbusse im Linien- und Schulverkehr. Auch das Fahrpersonal der DB Regio Bus werde streiken. Es gelte ein Notfahrplan für die Überlandschülerverkehre. Auch in Kusel und dem Kreis Kaiserslautern kann es zu Busausfällen kommen. Die Stadtbusse in Kaiserslautern und Pirmasens und die Busse des Queichtal-Nahverkehrs in der Südwestpfalz sind nach Angaben der Betreiber nicht von den Streiks betroffen. Es geht um Fördermittel vom Land, die noch nicht bei den Busfahrerinnen und Busfahrern angekommen sind.