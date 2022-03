Erneut Brand in Gewerbegebiet in Kaiserslautern

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat es in einem Gebäude im Gewerbegebiet "Merkurstraße" in Kaiserslautern gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, warum das Feuer in dem Gebäude, in dem sich unter anderem ein Sonnenstudio und ein Einkaufsmarkt befinden, ausgebrochen ist. Auch die Höhe des Schadens sei noch unklar. Die Merkurstraße in Kaiserslautern war am Donnerstagmittag für die Zeit der Löscharbeiten gesperrt. Morgen soll nach Polizeiangaben ein Gutachter in dem Gebäude nach Hinweisen auf die Brandursache suchen.

Bereits Mitte Januar Brand in dem Gebäude

Bereits Mitte Januar hatte es in dem Gebäude gebrannt. Damals war das Feuer offenbar in einem Lagerraum ausgebrochen. Nach Angaben der Stadt Kaiserslautern expoldierten damals in dem Lager auch einige Gasflaschen. Verletzt wurde auch damals niemand. Die Menschen, die sich in dem Gebäude befanden, konnten sich damals rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie hatten den Brand früh bemerkt.