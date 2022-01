Erneut Anzeigen und Bußgelder bei Corona-Protesten

Knapp 1.300 Menschen sind nach Polizeiangaben in der Westpfalz am Montagabend erneut gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straßen gegangen. Die Aktionen seien friedlich verlaufen.

In Kaiserslautern zogen etwa 400 Menschen durch die Innenstadt. Die Polizei führte zahlreiche Personenkontrollen durch und sprach Platzverweise aus. Außerdem nahmen die Beamten 45 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten auf und erstatten zwei Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Den beiden Betroffenen werde vorgeworfen, zum Aufruf zu einer verbotenen Versammlung beigetragen zu haben. Auch in Pirmasens, Zweibrücken und weiteren Orten gingen Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straßen. Etwas mehr als 200 Personen nahmen nach Polizeiangaben an mehreren Orten in der Westpfalz an Gegenveranstaltungen teil.