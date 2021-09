Ermittlungen gegen Landrat Guth wegen Corona-Impfung eingestellt

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen wegen der Corona-Impfung bei Landrat Guth aus dem Donnersbergkreis abgeschlossen. Ergebnis: Guth hat die Impfpriorität nicht verletzt.

Der Fall hatte hohe Wellen geschlagen: Landrat Rainer Guth (parteilos) hatte sich im Januar gegen Corona impfen lassen - zu einer Zeit, als der Impfstoff knapp war und er nicht zur höchsten Prioritätsgruppe zählte. Daraufhin sind mehrere Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern eingegangen. Sie hatte Ermittlungen aufgenommen, um zu klären: Hat sich Guth strafbar gemacht, weil er die Impfpriorität verletzt hat?

Staatsanwaltschaft: Impfstoff lieber verimpfen statt vernichten

Das ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft nicht der Fall: Wie ein Sprecher mitteilt, waren Impfdosen, die an Guth und an andere Funktionsträger verimpft wurden, von einer Impfaktion am 5. Januar übrig geblieben - sie hätten entsorgt werden müssen, hätten sich nicht Impfwillige gefunden.

Die Staatsanwaltschaft betont: Um alle Dosen zu nutzen, war eine Abweichung von der Impfpriorisierung möglich. Die Impfungen hätten zudem mit Wissen und Willen des örtlichen Impfkoordinators stattgefunden.