Kusel: Hatten die mutmaßlichen Polizistenmörder Helfer beim Wildern?

Nach der Tötung einer Polizistin und eines Polizisten in der Westpfalz Ende Januar gehen die Ermittlungen weiter - sowohl zu den tödlichen Schüssen als auch dem Vorwurf der gewerbsmäßigen Wilderei gegen die beiden Verdächtigen.

In diesem Zusammenhang befragen die Ermittler derzeit unter anderem Jäger. Dabei könnte es auch um die Frage gehen, ob die beiden mutmaßlichen Polizistenmörder bei der möglichen gewerbsmäßigen Wilderei Helfer hatten.

In einem Fahrzeug der mutmaßlichen Täter hatten die Ermittler 22 Stück Damwild gefunden. Mit dem Wagen sollen die beiden in der Tatnacht unterwegs gewesen sein. Der Kreisjagdmeister für den Bereich Pirmasens-Zweibrücken, Rolf Henner, sagte dem SWR, er könne sich nicht vorstellen, dass zwei Menschen in einer Nacht so viele Wildtiere schießen und waidgerecht transportfähig machen können. Er gehe davon aus, dass noch weitere Menschen mitgeholfen haben müssen. Auch andere Jäger äußerten sich ähnlich.

Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, die Polizei beschäftige sich mit der Frage weiterer Verdächtiger. Konkrete Fahndungen gebe es aber nicht.

Auch die Ermittlungen zu den tödlichen Schüssen auf eine 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen am frühen Morgen des 31. Januar gehen weiter. Den Angaben zufolge waren die beiden uniformierten Beamten mit einem Zivilfahrzeug auf der Kreisstraße zwischen Mayweilerhof und Ulmet im Kreis Kusel unterwegs, als sie ein Fahrzeug und deren Insassen kontrollieren wollten. Laut Polizei gaben die Polizistin und ihr Kollege noch einen Funkspruch ab, wonach sie im verdächtigen Wagen totes Wild gefunden hätten. Dann wurde aus dem Fahrzeug heraus auf sie geschossen. Die Polizisten starben noch am Tatort.

Am Nachmittag des Tattages konnten Spezialkräfte der Polizei im saarländischen Sulzbach zunächst einen Tatverdächtigen festnehmen, nach dem zuvor öffentlich gefahndet worden war. Die Polizei hatte am Tatort Papiere von ihm gefunden. Ein zweiter Verdächtiger wurde im Zuge weiterer Durchsuchungen festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle gegen die Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes. Die Ermittler gehen davon aus, dass die mutmaßlichen Täter eine vorherige Wilderei verdecken wollten.