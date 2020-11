Kletterer stürzt am Rappenfelsen 15 Meter in die Tiefe

Mann nach Kletterunfall in Südwestpfalz in Lebensgefahr

In der Südwestpfalz ist am Montag ein Kletterer bei Erlenbach bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 64-Jährige mit Bekannten am Rappenfelsen bei Lauterschwan unterwegs.

Der Felsen gilt beim Deutschen Alpenverein als geeignet für Anfänger und Kinder. Wie die Polizei mitteilt, rutschte der Mann beim Klettern vermutlich ab und stürzte etwa 15 Meter in die Tiefe. Er sei von der Höhenrettung geborgen und mit einem Hubschrauber ins Kaiserslauterer Westpfalz-Klinikum geflogen worden. Aufgrund der schweren Verletzungen bestehe Lebensgefahr.