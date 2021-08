per Mail teilen

Sie warnen vor Katastrophen wie Unwettern oder Großbränden. Doch was, wenn ein Großteil der Bevölkerung die Warnsirene gar nicht hören kann? Etwa weil die Warnsirene zu weit weg ist? In Hauenstein hat ein Test ergeben: Es müssen dringend weitere Sirenen angeschafft werden.

Ende Juli hatte es in Hauenstein einen Sirenentest gegeben. Die Bevölkerung war zuvor im Amtsblatt dazu aufgerufen worden sich daran zu beteiligen. Konkret sollten die Menschen Rückmeldungen geben, ob sie überhaupt etwas gehört haben.

Testergebnis deutlich: Mehr Sirenen benötigt

Rund 50 Anwohner hatten sich nach Angaben der Verbandsgemeinde Hauenstein beteiligt. Aktuell gibt es eine einzige Warnsirene im gesamten Ort. Der Test habe gezeigt, dass dies bei weitem nicht ausreicht. Um sicherzustellen, dass alle Bürger gewarnt werden, seien insgesamt sechs Sirenen nötig.

20 neue Sirenen für Hauenstein

In der gesamten Verbandsgemeinde Hauenstein sind nach Angaben der Verwaltung aktuell zwölf Sirenen vorhanden – auch das seien zu wenige. Außerdem sei die Technik veraltet. Die Sirenen sollen ersetzt werden. Insgesamt 20 neue Sirenen müsste es für eine flächendeckende Warnung geben. Um sie finanzieren zu können, habe die Verbandsgemeinde Förderanträge bei Bund und Land gestellt. Anfang 2022 sollen die neuen Sirenen installiert werden. Neben einem Warnton sollen sie auch individuelle Durchsagen abspielen können, um die Bevölkerung gezielt vor einer konkreten Gefahrenlage informieren zu können.

Sirenen auch Themen in der Westpfalz

In Dahn will die Verwaltung testen, welche der 14 vorhandenen Sirenen noch funktionieren und ob diese sich auf neue Technik umrüsten lassen. Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben hat ein Konzept zur Wiederherstellung der Sirenen auf den Weg gebracht. Die Stadt Kaiserslautern testet zurzeit Laternen mit eingebauten Sirenen, die im Ernstfall die Bevölkerung per Sprachdurchsage warnen sollen.