Unbekannte haben in Cochem-Brauheck und in Dohr bei Cochem (Kreis Cochem-Zell) in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwa vierzig Autos mit russlandfeinlichen Inhalten beschmiert. Wie die Polizei Cochem mitteilt, wurden die Fahrzeuge in der Nacht zu Sonntag mit einem weißen Farbstift beschädigt. Vor allem auf Heck- und Frontscheiben seien beleidigende, antirussische Beschimpfungen - wie Russland raus - geschrieben worden. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Sachbeschädigung und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sich zu melden. mehr...