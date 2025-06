Die Erdbeeren sind bei uns in der Westpfalz gerade vergleichsweise günstig. Doch das hat auch einen Haken.

Ob im Supermarkt, im Discounter oder an einem Ständchen an der Straße - im Moment sind wieder die Erdbeeren in aller Munde (im wahrsten Sinne der Worte). Die süßen Sammelnussfrüchte (genau, sie sind weder Frucht noch Nuss, sondern im Prinzip beides) haben es derzeit nicht leicht. Zumindest bei uns in der Region. Das Wetter macht ihnen zu schaffen. Erst war es im Frühjahr zu trocken, dann war es die ganze Zeit über zu nass.

Die Erdbeere: Weder Nuss noch so richtig Frucht Aus botanischer Sicht sind Erdbeeren eigentlich sogenannte Sammelnussfrüchte. Das sind besondere Früchte, denn bei ihnen sitzen viele kleine Körnchen (Nüsschen) auf einer weichen, oft roten Unterlage. Das bekannteste Beispiel ist die Erdbeere. Das Besondere: Das rote, süße Fruchtfleisch der Erdbeere ist eigentlich kein echtes Fruchtfleisch, sondern ein Teil der Blüte.

Die kleinen gelben oder braunen Punkte auf der Erdbeere sind die echten Früchte. Sie heißen Nüsschen und enthalten jeweils einen Samen.

Auch Hagebutte ist eine Sammelnussfrucht.

Jetzt kommt noch zum Wochenende die Hitze dazu. All das sorgt dafür, dass die Erdbeeren matschig werden und "wir eher Marmelade auf den Feldern finden", sagt Rebecca Funck vom Erdbeerland Ernst & Funck aus Eisenberg. "Durchwachsen", antwortet sie auf die Frage, wie die Erdbeersaison seit Ende Mai laufe. Die Ausbeute bei der Ernte auf ihren drei Freiland-Feldern sei deutlich geringer ausgefallen als erwartet.

Rebecca Funck vom "Erdbeerland Ernst & Funck" in Eisenberg. Ernst& Funck

Schlechte Saison für Erdbeeren im Raum Kaiserslautern

Jede zweite Erdbeere muss von den 60 Erntehelfer beim Pflücken entsorgt werden. Schimmel-Pilze haben den vielen Regen der vergangenen Wochen dankend angenommen und sich auf den Erdbeeren breit gemacht. Kommt jetzt noch die Hitze dazu, könnte die Erdbeer-Saison für dieses Jahr schon vorbei sein. Das wäre 14 Tage früher als normalerweise.

Selbstpflücker haben noch etwas Zeit

Dabei hat man in diesem Jahr wetterbedingt schon später angefangen, sagt Rebecca Funck. Normalerweise startet sie zwischen dem 10. und 15. Mai. Jetzt war es ein paar Tage später. Im vergangenen Jahr war das nicht so. Trotz des vielen Regens. Doch der war gemäßigter, weshalb die Erdbeeren nicht so gestresst waren, erklärt sie. Auf den Selbstpflückfeldern von Erdbeerland Ernst & Funck endet die Saison aber noch nicht - auch wenn das Wetter nicht so mitspielt. Diese werden - im Vergleich zu den Feldern mit Erntehelfern - nicht komplett abgeerntet.

Erdbeeren im Westen der Pfalz sehr günstig

Wer seine Erdbeeren an einem der Stände von Erdbeerland Ernst & Funck kauft, zahlt in diesem Jahr weniger als vergangenes. 3,50 Euro kostet eine 500-Gramm-Schale. Das sind immerhin zwei Euro weniger. Aber: Die Qualität der Erdbeeren ist in diesem Jahr schlechter. Sowohl optisch als auch geschmacklich. Eine Prognose für die kommenden Erntezeiten kann und will Rebecca Funck aber nicht abgegeben. Dafür seien Wetter und Klima zu unberechenbar.