Equal-Pay-Day-Bündnis will gleiche Bezahlung für Frauen

per Mail teilen

Das Equal-Pay-Day-Bündnis in Kaiserslautern fordert, die Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern zu schließen.

Das Equal-Pay-Day-Bündnis in Kaiserslautern fordert, die Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern zu schließen. Der sogenannte "Equal-Pay-Day" symbolisiert den Tag, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten müssen, während Männer seit dem 1. Januar bezahlt werden. Genau dieser Tag fällt in diesem Jahr auf heute. Das bedeutet laut der Gleichstellungsabteilung der Kreisverwaltung Kaiserslautern eine Gehaltslücke von 18 Prozent. Demnach verdienen Frauen in Deutschland ein Fünftel weniger als Männer.