Entwicklungen zur Corona-Pandemie in der Westpfalz bis 28. November

Das Coronavirus verändert das Leben in der Westpfalz. Hier die Entwicklungen bis zum 28. November.

Freitag (26. November)

+++ Trauriger Rekord: Mehr als 25.000 Corona-Infektionen in der Westpfalz +++

15:30 Uhr

In der Westpfalz haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 25.000 Menschen mit dem Virus angesteckt. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landes-Untersuchungsamtes hervor.

+++ Zentrale Impfstelle im Donnersbergkreis soll kommen +++

09:00 Uhr

Im Donnersbergkreis soll es so schnell wie möglich eine zentrale Corona-Impfstelle geben. Ab wann und wo genau diese Impfstelle eröffnen wird, ist nach Angaben der Kreisverwaltung noch unklar. Außerdem bietet der Donnersbergkreis morgen eine weitere Impfaktion im Kreishaus in Kirchheimbolanden an. Interessierte können sich ab sofort auf der Homepage der Kreisverwaltung dafür anmelden. Die Termine für die Impfaktion heute seien innerhalb weniger Minuten belegt gewesen. Nach Angaben des Donnersbergkreises steht für die Impfaktionen der Impfstoff von Moderna bereit. Deshalb könnten gemäß der STIKO-Empfehlung nur Menschen ab 30 Jahren geimpft werden.

+++ Belznickelmarkt in Pirmasens beginnt mit 3G-Regeln +++

09:00 Uhr

In Pirmasens beginnt heute der Belznickelmarkt - der traditionelle Weihnachtsmarkt der Stadt. Dort gelten vorerst die 3-Regeln.

Donnerstag (25. November)

+++ Schulen sprechen sich für Corona-Impfung für Kinder aus +++

17.00 Uhr

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat dem Impfstoff von Biontech die Zulassung für die Impfung von Kindern ab fünf Jahren erteilt. Ein Schritt, der bei Schulen in der Westpfalz auf Zustimmung stößt.

+++ Pfalztheater Kaiserslautern ab Freitag mit 2G-Regel +++

16:30 Uhr

Im Pfalztheater haben ab Freitag nur noch Menschen Zutritt, die geimpft oder genesen sind. Das wird am Eingang kontrolliert, Besucher müssen einen Ausweis vorzeigen. Ausnahmen gelten für Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren und drei Monaten sowie Jugendliche. Diese können einen tagesaktuellen Corona-Test vorlegen.

+++ Kreisverwaltung Südwestpfalz jetzt mit 3G-Regel +++

16:30 Uhr

In der Kreisverwaltung Südwestpfalz gilt ab Montag die 3G-Regel. Besucher müssen am Eingang nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Von dort kommt man dann auch in die Führerschein- und Zulassungsstelle. Die Verwaltung bittet darum, vor dem Besuch einen Termin zu vereinbaren. Weil viele Mitarbeiter im Homeoffice seien, könne nur so gewährleistet werden, dass Ansprechpartner auch angetroffen werden.

+++ Schulen werden mit besseren Luftfiltern ausgestattet +++

11:45 Uhr

Die Schulen der Verbandsgemeinde Landstuhl bekommen neue und leistungsfähigere Lüftungsanlagen. Um sie damit auszustatten, hat der Verbandsgemeinderat am Mittwochabend zwei Fachfirmen beauftragt. Nach Angaben von Verbandsbürgermeister Peter Degenhardt (CDU) werden zunächst sieben Schulen in der Verbandsgemeinde aufgerüstet. Bei vier weiteren Schulen müssten noch letzte Details geregelt werden. Degenhardt betonte, er hoffe, dass die Lüftungsanlagen möglichst schnell in den Klassenzimmern installiert werden. Es könne aber mindestens Januar werden - letztlich hänge alles von der Lieferzeit der Anlagen ab.

+++ Lange Wartezeiten für Corona-Tests +++

07:20 Uhr

Die Corona-Schnellteststellen in der Westpfalz sind wieder voll ausgelastet. Das teilten die Betreiber auf Anfrage des SWR mit. In den vergangenen Tagen haben sich wieder deutlich mehr Menschen auf Corona testen lassen. Grund sei die seit gestern geltende 3G-Regel am Arbeitsplatz.

Mittwoch (24. November)

+++ Zwei Corona-Tote in der Südwestpfalz +++

17:30 Uhr

In der Südwestpfalz sind zwei Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Nach Angaben der Kreisverwaltung starben eine Frau im Alter zwischen 80 und 85 Jahren aus Pirmasens und ein Mann im Alter zwischen 90 und 95 Jahren aus Rodalben. Beide waren doppelt geimpft. Auch der Kreis Kusel vermeldet heute einen weiteren Todesfall.

+++ Verantwortliche zufrieden mit erstem Tag im Impfzentrum Kaiserslautern +++

16:15 Uhr

Die Verantwortlichen haben sich mit dem ersten Tag im Impfzentrum Kaiserslautern zufrieden gezeigt. Zuerst habe es noch Schlangen am Eingang gegeben, später habe es sich alles aber eingespielt, sagte der Impfkoordinator der Stadt, Thomas Strottner.

+++ 3G am Arbeitsplatz: Wie gut klappt das in der Westpfalz? +++

12:40 Uhr

Seit Mittwoch gelten die 3G-Regeln am Arbeitsplatz. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Coronatest vorzeigen, um seine Brötchen zu verdienen. Betriebe in der Westpfalz beklagen den hohen Aufwand und haben Bedenken beim Datenschutz.

+++ Kunden von Tafeln in der Westpfalz müssen wegen 2G draußen bleiben +++

12:15 Uhr

In der Westpfalz haben die Tafeln wegen der neuen, schärferen Corona-Regeln ihre Essensausgabe wieder nach draußen verlegt. So soll verhindert werden, dass die Tafeln wieder schließen müssen.

+++ Terminvergabe für Impfungen in Pirmasens läuft +++

10:15 Uhr

Seit heute läuft die Online-Terminvergabe für Corona-Schutzimpfungen in der Zentralen Impfstelle Pirmasens. Die Impfungen finden ab Dienstag kommender Woche in der Messehalle 6C statt. Wer sich für die Dritt- die sogenannte Booster-Impfung anmeldet, sollte angeben, wann die zweite Impfung stattgefunden hat. Termine können auch telefonisch ausgemacht werden, alle wichtigen Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Stadt Pirmasens.

+++ Unternehmen auf 3G-Regel vorbereitet +++

07:35 Uhr

Ab heute gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Viele große Unternehmen in der Westpfalz sehen sich nach eigenen Angaben gut darauf vorbereitet. Die Beschäftigten im OPEL-Werk in Kaiserslautern seien bereits am vergangenen Freitag über die neuen Regeln informiert worden, wie ein Unternehmenssprecher erklärt. Demnach müssten Büromitarbeiter wieder aus dem Homeoffice arbeiten. Arbeiten im Betrieb vor Ort sei nur in Ausnahmefällen und mit 3G-Nachweis möglich. Auch der Kunststoffhersteller ProFine aus Pirmasens verfährt nach diesem Prinzip. Die Mitarbeiter vom Werksschutz würden kontrollieren, ob die 3G-Regeln eingehalten werden. Die Bundesregierung hatte zuvor vereinbart, dass Arbeitnehmer ab heute nur noch geimpft, genesen oder mit negativem Corona-Test an ihren Arbeitsplatz dürfen.

+++ Ab heute gilt 2G auf Eisbahn +++

07:35 Uhr

Auch auf der Eisbahn in Kaiserslautern wird ab heute die 2G-Regel umgesetzt. Die Stadt folgt damit der neuen Corona-Landesverordnung. Demnach müssen Besucher der Eisbahn beim Eintritt nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Ein negativer Coronatest reicht für den Einlass ab sofort nicht mehr aus. Seit dem Eröffnungswochenende haben der Stadtverwaltung zufolge bereits mehr als 1.000 Menschen auf der Eisbahn ihre Runden gedreht. Um die Wartezeiten beim Einlass zu verkürzen, empfiehlt sie, die Luca App zur Erfassung der Kontaktdaten zu verwenden.

+++ Impfzentren in Kaiserslautern und Kusel öffnen +++

07:30 Uhr

Das Landes-Impfzentrum Kaiserslautern ist ab heute wieder täglich in Betrieb. Die ersten Termine sind bereits ausgebucht. Auch in Kusel ist das Impfzentrum wieder geöffnet - allerdings nur tageweise und ausschließlich für die Booster-Impfung.

Dienstag (23. November)

+++ 300 Impfungen in der "Glockestubb in Kaiserslautern - auch für Obdachlose +++

17:10 Uhr

In der "Glockestubb" in Kaiserslautern sind am Mittag rund 300 Impfdosen verabreicht worden - viele davon an Obdachlose. Die Organisatoren betonten, wie wichtig ein solch niederschwelliges Angebot für diese Menschen sei.

+++ Impfzentrum Pirmasens öffnet am 30. November +++

17:00 Uhr

Das Impfzentrum in Pirmasens öffnet am 30. November. Wie der Kreis Südwestpfalz und die Stadt mitteilten, ist es wieder in der Halle 6c der Messe untergebracht. Menschen mit Wohnsitz im Kreis und in der Stadt können sich dort kostenlos impfen lassen, vorher muss man aber einen Termin über die Internetseite der Stadt buchen. Die Buchungs-Seite wird am Mittwoch freigeschaltet. Das Zentrum bietet Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen an. Diese werden an Menschen verabreicht, deren Zweitimpfung mindestens fünf Monate zurückliegt.

+++ Weihnachts-Bücherbasar in Pfalzbibliohek Kaiserslautern abgesagt +++

12:00 Uhr

Die Pfalzbibliothek in Kaiserslautern hat ihren für Samstag geplanten Bücherbasar wegen der Corona-Lage abgesagt. Als Alternative wird bis zum 18. Dezember während der Öffnungszeiten eine Auswahl an antiquarischen Büchern angeboten. In der Bibliothek gilt die 2G-Regel. Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann Bücher über die Internetseite der Pfalzbibliothek bestellen und sie dann an der Hoftür abholen oder zurückgeben.

+++ Impfaktion in Glockestubb in Kaiserslautern +++

07:05 Uhr

In der sogenannten Glockestubb in Kaiserslautern kann man sich heute ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Die Aktion ist für alle offen, richtet sich aber vor allem an Menschen ohne festen Wohnsitz. Von 9-13 Uhr wird ein mobiles Impfteam in der Glockestubb in der Pariserstraße in Kaiserslautern Corona-Schutzimpfungen durchführen. Nach Angaben der Stadt war die Impfaktion ursprünglich im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Glockestubb geplant. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage habe man sich aber dazu entschieden, die Feier auf das kommende Jahr zu verschieben. Die Stadt Kaiserslautern betreibt die Glockestubb seit 2015 in Kooperation mit der Caritas. Die Einrichtung ist Anlaufstelle für Wohnungslose und Menschen in prekären Wohnsituationen. Sie bekommen dort kostenlos Frühstück und Mittagessen.

+++ Schnelltestzentren in VG Nordpfälzer Land öffnen wieder+++

07:00 Uhr

Ab heute öffnen in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land wieder die Schnelltestzentren. Wie die Verbandsgemeinde mitteilt, öffnet heute das Testzentrum in Münsterappel. Jeweils dienstags und donnerstags von 18 – 19:30 Uhr werden dort im Dorfgemeinschaftshaus Schnelltests angeboten. In den nächsten Tagen sollen unter anderem in Sankt Alban, Finkenbach-Gersweiler und Rockenhausen weitere Testzentren öffnen.

Montag (22. November)

+++ Absage des Weihnachtsmarktes in Kaiserslautern ist vom Tisch +++

17:15 Uhr

Die Beschicker wollen den Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern nicht absagen. Ihr Sprecher Karl Knörr sagte im SWR, die Absage sei vom Tisch. Die Budenbetreiber hätten jetzt viel Ware auf Lager, die sie auch verkaufen müssten. Ursprünglich hatten die Beschicker die Absage diskutiert, weil die Stadt kurzfristig die Corona-Regeln verschärft hatte.

+++ Zwei Corona-Tote in der Südwestpfalz +++

17:00 Uhr

In der Südwestpfalz sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Dabei handelt es sich nach Angaben der Kreisverwaltung zum einen um eine Frau aus Pirmasens. Sie war zwischen 80 und 85 Jahre alt und nicht geimpft. Außerdem verstarb ein Mann aus Pirmasens im Alter zwischen 80 und 85 Jahren - er war geimpft.

+++ Weiterhin hohe Corona-Zahlen in der Westpfalz +++

15:30 Uhr

In der Westpfalz sind die Corona-Zahlen weiter angestiegen. Die niedrigste 7-Tage-Inzidenz verzeichnet zurzeit die Stadt Pirmasens mit 159, die höchste der Kreis Südwestpfalz mit 299. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt in der Region bei 3,8. Sie weist aus, wie viele Menschen im Schnitt pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit einer Covid 19-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Landesweit liegt der Anteil der Covid-Patienten bei der Belegung der Intensivbetten bei über 6. Damit liegen zwei Werte über den Grenzwerten, die gesamte Westpfalz befindet sich in Warnstufe 2.

+++ Beschicker beraten über Absage des Weihnachtsmarktes in Kaiserslautern +++

12:45 Uhr

Die Beschicker des Weihnachtsmarktes in Kaiserslautern reagieren mit Unverständnis auf die Verschärfung der Corona-Regeln. Die Stadt hatte am Vormittag bekanntgegeben, dass alle Glühweinstände eingezäunt werden müssen und innerhalb der Zäune die 2G-Regel gilt. Ab morgen sollen Bändchen für die Besucher die Kontrolle erleichtern. Karl Knörr, einer der Sprecher der Weihnachtsmarkt-Beschicker, kritisiert die kurzfristig geänderten Regeln. Sogar über einen Abbruch wollen Knörr und seine Kollegen am morgigen Dienstag beraten.

+++ Schärfere Corona-Regeln für Weihnachtsmarkt Kaiserslautern +++

11:30 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern hat die Hygiene-Regeln für den Weihnachtsmarkt verschärft. Der Markt beginnt heute, die offizielle Eröffnungsfeier entfällt. Die Glühweinstände werden eingezäunt, innerhalb dieser Bereiche gilt die 2G-Regelung. Um die Kontrollen zu erleichtern, erhalten Besucher ab morgen ein Zugangsbändchen, das sie vorzeigen können. Auch für den Kulturmarkt in der Fruchthalle, der am Freitag beginnt, gelten neue Regeln: Im gesamten Gebäude gilt die 2G-Regel und eine Maskenpflicht. Außerdem wird es keine gastronomischen Angebote in der Fruchthalle geben.

+++ Corona-Impfzentrum Kaiserslautern öffnet am Mittwoch +++

11:00 Uhr

Das Landes-Impfzentrum in Kaiserslautern nimmt am Mittwoch wieder seinen Betrieb auf. Täglich sollen am Anfang bis zu 500 Impfdosen verabreicht werden.

+++ Mehr stationäre Lüftungsanlagen für Schulen +++

09:15 Uhr

Immer mehr Schulen in der Westpfalz sollen zum Schutz vor einer Coronainfektion mit fest installierten Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Beispielsweise hat der Kreis Kaiserslautern bereits einige Geräte angeschafft. Im Vergleich zu den mobilen Anlagen sollen die fest installierten die Ansteckungsgefahr während des Unterrichts deutlich reduzieren. Der Kreis Kaiserslautern hat laut einer Sprecherin bisher 21 stationäre Lüftungsanlagen in seinen Schulen in Betrieb. Außerdem würden jetzt neue Förderprogramme genutzt, um noch mehr solcher Anlagen zu beschaffen. Auch der Donnersbergkreis will seine Schulen damit nach und nach ausstatten. Hier werde aktuell geprüft, wie viele Anlagen benötigt würden und welche die besten seien. Von der Stadt Zweibrücken heißt es, fest installierte Lüftungsanlagen sein nur in Räumen ohne Fenster erforderlich und die Schulen entsprechend ausgestattet. Dagegen sind in Pirmasens schon seit dem Frühjahr in 450 Klassenzimmern der insgesamt 15 Schulen fest installierten Anlagen in Betrieb.

+++ Corona-Warnstufe 2 gilt in der gesamten Westpfalz +++

07:30 Uhr

Seit heute gilt in der gesamten Westpfalz die Corona-Warnstufe 2 - also in den Städten Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens, sowie den Kreisen Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz und dem Donnersbergkreis. Hintergrund ist, dass die Inzidenz und der sogenannte Belastungswert bei den Intensivbetten an drei aufeinander folgenden Tagen den Grenzwert überschritten haben. Die Warnstufe 2 bedeutet, dass sich vor allem Ungeimpfte einschränken müssen. In der Gastronomie, beim Sport und bei kulturellen Veranstaltungen zum Beispiel müssen Ungeimpfte einen negativen Corona-Test vorlegen. Schülerinnen und Schüler werden wieder zweimal pro Woche getestet – außerdem gilt an weiterführenden Schulen im Unterricht Maskenpflicht. Die Regeln gelten vorerst bis Dienstag, dann werden sie der neuen Corona-Verordnung angepasst, die am Mittwoch in Kraft treten soll.

Sonntag (21. November)

+++ Auch Kreis Kusel ab Montag in Corona-Warnstufe 2 +++

16:30 Uhr

Auch der Kreis Kusel befindet sich ab Montag in der Corona-Warnstufe 2. Das bedeutet, dass es vor allem für Ungeimpfte Einschränkungen gibt. An Veranstaltungen oder bei sportlichen Aktivitäten darf nur noch eine bestimmte Anzahl an ungeimpften Menschen teilnehmen. Außerdem müssen sie fast überall einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Beschränkungen gelten vorerst nur bis Dienstag, denn am Mittwoch sollen als Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen aus der vergangenen Woche das Warnstufensystem bundeseinheitlich neu geregelt werden. Außerdem soll es dann eine neue Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz geben.

Samstag (20. November)

+++ Pirmasens ab Montag in Corona-Warnstufe 2 +++

16:30 Uhr

Ab Montag befindet sich Pirmasens in der Corona-Warnstufe 2. Das bedeutet vor allem für Ungeimpfte, dass sie sich einschränken müssen.

Freitag (19. November)

+++ Maskenpflicht auf Recyclinghöfen +++

16:30 Uhr

Auf den Recyclinghöfen im Kreis Südwestpfalz gilt ab sofort wieder Maskenpflicht. Grund dafür seien die hohen Corona-Inzidenzwerte, hieß es vom Kreis.

+++ Weitere Impfaktionen in der Westpfalz +++

16:15 Uhr

In der Westpfalz gibt es neben dem Impfbusangebot des Landes weitere Impfaktionen. In der "Glockestubb" in der Pariser Straße 23 in Kaiserslautern impft am Dienstag, den 23.11.2021 von 9 bis 13 Uhr ein mobiles Impfteam alle Menschen ohne Voranmeldung. Außerdem gibt es am gleichen Tag von 9 bis 17 Uhr eine Impfaktion in der Turnhalle des Paul-Schneider-Gymnasiums in Meisenheim (Präses-Held-Straße 1). Wer geimpft werden möchte, solle Personalausweis und Impfpass mitbringen.

+++ Zweibrücken sagt den Weihnachtsmarkt komplett ab +++

13:38 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Zweibrücken ist aufgrund einer drohenden 2G-Regel für Veranstaltungen abgesagt worden. Oberbürgermeister Wosnitza (SPD) erklärte, das sei für die Stadt nicht realisierbar.

+++ Weihnachtsmarkt und Eisbahn in Kaiserslautern öffnen wie geplant +++

12:15 Uhr

Der Weihnachtsmarkt und die Eisbahn in Kaiserslautern öffnen wie geplant. Das hat die Stadt in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Für den Weihnachtsmarkt bedeutet das: Er kann vorerst ohne Abstandsregeln und Maskenpflicht stattfinden. „Das gibt uns die Zeit, die Umsetzung der Maßnahmen zu beraten“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Weichel. „Die Vorbereitungen laufen jedoch bereits. 2G wird kommen“, so der OB weiter.

+++ Kümmelweckfest in Kaiserslautern abgesagt +++

12:00 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern hat wegen den hohen Corona-Inzidenzzahlen das Kümmelweckfest erneut abgesagt. Beim Kümmelweckfest dankt die Stadt normalerweise jedes Jahr den Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren in Kaiserslautern für ihr ehrenamtliches Engagement. Jetzt soll es in den einzelnen Wehren Ehrungen im kleinen Kreis geben, sagte ein Stadtsprecher.

+++ Ansturm auf Impfbus in Weilerbach +++

9:19 Uhr

In Weilerbach gibt es heute Morgen einen großen Ansturm auf den Impfbus. Die Schlange der Menschen, die sich gegen das Corona-Virus impfen lassen wollen, war gegen 8 Uhr bereits rund 300 Meter lang. Auf Nachfrage sagte das Impfbus-Team des DRK, dass die Leute mit Wartezeiten von bis zu vier Stunden rechnen müssen. Unter den Wartenden waren sowohl Menschen, die eine Booster-Impfung wollten als auch bisher Ungeimpfte. Auch in Dahn warten heute zahlreiche Leute vor dem Impfbus am Haus des Gastes. Die aktuellen Impfbus-Termine finden Sie hier.

Vor dem Impfbus in Weilerbach hat sich eine lange Schlange gebildet. Die Menschen warten bis zu vier Stunden im Freien auf ihre Corona-Impfung. SWR

+++ Eisbahn Kaiserslautern öffnet mit Maskenpflicht +++

6:20 Uhr

Am Freitagabend öffnet die Eisbahn auf dem Gelände der Gartenschau in Kaiserslautern. Wir waren schon mal dort und sagen ihnen, welche Corona-Regeln gelten.

Donnerstag (18. November)

+++ Gesundheitsämter schwer telefonisch erreichbar +++

16:45 Uhr

Einige Gesundheitsämter in der Westpfalz sind zurzeit nur schwer telefonisch erreichbar. Grund ist die gestiegene Zahl der Corona-Infizierten. Der Kreis Südwestpfalz teilte mit, dass die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes zu sehr damit beschäftigt seien, die Infizierten zu informieren. Dies gelinge im Moment wegen der hohen Zahl noch nicht einmal am gleichen Tag, an dem die Infektion dem Amt bekannt wird. Die Verwaltung bittet, von Nachfragen beim Gesundheitsamt abzusehen. Auch im Kreis Kusel kann es beim Gesundheitsamt zu langen Wartezeiten am Telefon kommen. Die Hotline wird zurzeit verstärkt. Im Donnersbergkreis gibt es noch keine Probleme, auch hier gibt es eine Hotline.

+++ Gesundheitsamt Pirmasens wegen Corona-Fällen am Limit +++

9:42 Uhr

Das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz in Pirmasens ist aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen telefonisch nur noch eingeschränkt erreichbar. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Wegen der großen Menge an Neuinfektionen ist es den Mitarbeitern des Gesundheitsamts nicht mehr möglich, alle Infizierten tagesaktuell zu informieren. Die Kreisverwaltung bittet darum, von Nachfragen beim Gesundheitsamt abzusehen, da diese Telefonate die Kontakte zu positiv Getesteten zusätzlich einschränken.

+++ Unternehmen hoffen auf Verlängerung der Kurzarbeit +++

8:32 Uhr

Die Zahl der Betriebe in der Westpfalz, die Kurzarbeit angemeldet haben, ist weiter zurückgegangen. Dennoch hoffen mehrere Unternehmen, dass der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld verlängert wird. Die Regelung läuft nach aktuellem Stand Ende des Jahres aus. Unter anderem das Opel-Werk in Kaiserslautern und die Bischoff-Brauerei in Winnweiler sind nach eigenen Angaben aber weiter von den Folgen der Coronapandemie betroffen und haben Kurzarbeit bis Ende des Jahres angemeldet. Opel-Betriebsratschef Zangerle erklärte, er setze Hoffnung in die Ministerpräsidenten-Schalte heute oder einen Vorstoß der Ampel-Fraktionen im neuen Bundestag. Der vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld müsse verlängert werden, weil die aktuellen Probleme nicht einfach am 31. Dezember enden würden. Laut Arbeitsagentur hat die Zahl der betroffenen Betriebe in der Westpfalz seit dem Frühjahr kontinuierlich abgenommen. Im Oktober seien rund 2,9 Millionen Euro Kurzarbeitergeld ausgezahlt worden, im März noch 15 Millionen.

+++ Ab sofort können Termine für Booster-Impfungen reserviert werden +++

8:08 Uhr

Die Impfzentren in Kaiserslautern, Kusel und Pirmasens öffnen wieder. Dort kann man sich auch die Booster-Impfung gegen das Coronavirus verabreichen lassen. Termine gibt es online.

+++ Härtere Corona-Regeln: So denken Schulen, Gastro und Kultur +++

6:45 Uhr

In Rheinland-Pfalz sollen ab der kommenden Woche schärfere Corona-Regeln gelten als bislang. Wir haben bei Schulen, Restaurants und der Kulturbranche nachgefragt, was das für sie bedeuten könnte.

Mittwoch (17. November)

+++ Inzidenzzahlen in der Westpfalz +++

18:15 Uhr

Die höchste Inzidenz in der Westpfalz hat zurzeit der Kreis Südwestpfalz mit einem Wert von 205,9, gefolgt von der Stadt Zweibrücken (158,7) und dem Kreis Kusel (143,3). Der Kreis Kaiserslautern hat aktuell eine Inzidenz von 118,3. Auch die Städte Pirmasens (119,5) und Kaiserslautern (112,9) liegen über einer Inzidenz von 100. Die Hospitalisierungsrate in Rheinland-Pfalz beträgt heute 3,3 und der Anteil der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen liegt bei 5,99 Prozent. Damit liegen beide Werte unter dem Grenzwert der Warnstufe 2. In allen westpfälzischen Städten und Kreisen gilt zurzeit noch Corona-Warnstufe 1.

+++ Pirmasens: Keine PCR-Tests mehr für Reisende +++

18:00 Uhr

Die Stadt Pirmasens bietet ab sofort keine PCR-Tests mehr für Menschen an, die sich freiwillig gegen Bezahlung testen lassen möchten – zum Beispiel als Nachweis für eine anstehende Reise ins Ausland. Der Grund: Im Moment nimmt die Zahl der PCR-Tests wieder zu. Daher kann das Labor die höhere Zahl nicht rechtzeitig auswerten, teilt die Stadt Pirmasens mit. Nicht betroffen von dieser Regel sind die vom Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz angeordneten PCR-Tests für Menschen, bei denen Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht.

+++ Kulturbranche in der Westpfalz: Angst vor strengeren Corona-Regeln +++

17:15 Uhr

Die Kulturschaffenden in der Westpfalz hoffen, dass es keine strengeren Corona-Regeln für Veranstaltungen gibt. Morgen tritt erneut die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen, um unter anderem auch darüber zu beraten. Die bestehende 2G-Regel sei sinnvoll, sagte eine Sprecherin vom Kulturzentrum Kammgarn in Kaiserslautern. Sie lehne die 2G-Plus-Regel allerdings ab, nach der Genesene und Geimpfte zusätzlich einen negativen Test vorweisen müssen, um Veranstaltungen besuchen zu dürfen. Das würde die Verunsicherung unter den Besuchern vergrößern. Erst am vergangenen Dienstag hatte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch angekündigt, die Corona-Warnstufen verschärfen zu wollen.

+++ Corona-Ausbruch beim FCK +++

12:40 Uhr

Beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern gibt es mehrere Corona-Fälle. Die Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden am Samstag soll nach SWR-Informationen aber nicht gefährdet sein.

+++ Verkaufsoffener Sonntag in Kaiserslautern findet statt +++

11:39 Uhr

Der verkaufsoffene Sonntag in Kaiserslautern darf am 28. November stattfinden. Dem Antrag der Werbegemeinschaft "Kaiser in Lautern" wurde somit stattgegeben. Der Termin in knapp zwei Wochen ist der erste verkaufsoffene Sonntag in der Stadt seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Werbegemeinschaft spricht von einem wichtigen Signal für Handel und Gastronomie, da dieser Sonntag in der Vorweihnachtszeit eine große Rolle für das Weihnachtsgeschäft in Kaiserslautern spielt.

Die Werbegemeinschaft "Kaiser in Lautern" hofft darauf, dass viele Menschen zum verkaufsoffenen Sonntag in Kaiserslautern am 28. November kommen. Für Handel und Gastronomie wäre es ein wichtiger Tag. View

+++ Hilfe bei Termin für Booster-Impfung für ältere Menschen +++

9:29 Uhr

Das Sozialmanagement der Bau AG Kaiserslautern hat angekündigt, bei der Online-Registrierung für eine Corona-Drittimpfung zu unterstützen. Das Angebot richtet sich vor allem an ältere Menschen in Kaiserslautern, die eine Booster-Impfung verabreicht haben möchten. Interessierte sollen sich bei der Bau AG unter der Telefonnummer 0631/3640118 melden. Die Mitarbeitenden des Sozialmanagements werden dann die Registrierung über das Impfportal des Landes Rheinland-Pfalz für das Impfzentrum Kaiserslautern vornehmen.

+++ Bundeswehr will im Impfzentrum Kaiserslautern helfen +++

7:16 Uhr

Die Bundeswehr hat zugesagt, den Betrieb des Impfzentrums in Kaiserslautern zu unterstützen. Wie Landrat Ralf Leßmeister (CDU) mitteilt, hat der Kommandeur des Landeskommandos Rheinland-Pfalz bereits auf die Anfrage der Kreisverwaltung reagiert. Leßmeister sei daher zuversichtlich, dass das Impfzentrum wie geplant am 24. November wieder öffnen kann. Zuvor hatte bereits die Landesregierung bestätigt, die Kosten für den Betrieb der Einrichtung zu übernehmen.

+++ Weiterer Corona-Todesfall im Donnersbergkreis +++

6:10 Uhr

Im Donnersbergkreis ist nach Angaben der Kreisverwaltung eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Kreis auf 77. Um wieder mehr Menschen impfen zu können, hat die Kreisverwaltung die "Donnersberger Impftage" angekündigt. Am 26. November soll in der Kreisverwaltung geimpft werden, am 27. November und 18. Dezember in Winnweiler. Außerdem seien weitere Impfbus-Termine sowie Impfaktionen von Ärzten und anderen Gemeinden im Donnersbergkreis geplant.

Dienstag (16. November)

+++ Stand jetzt: Weihnachtsmärkte in der Westpfalz finden statt +++

17:30 Uhr

Die Weihnachtsmärkte in Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken und Kirchheimbolanden sollen wie geplant stattfinden. In Kaiserslautern sogar ohne Maskenpflicht und Abstandsregeln.

+++ Impf-Ansturm auf Hausarztpraxen in der Westpfalz +++

16:00 Uhr

Immer mehr Menschen wollen sich ihre Booster-Impfung abholen, obwohl sie noch nicht an der Reihe sind. Das stellt Hausärzte vor große Probleme.

+++ Fruchthalle Kaiserslautern setzt wieder auf Abstand +++

14:18 Uhr

In der Fruchthalle in Kaiserslautern gilt ab sofort wieder das Abstandsgebot. Darüber informiert das Kulturreferat der Stadtverwaltung. Wie in der Vergangenheit sollen sich besetzte und unbesetzte Plätze wieder wie bei einem Schachbrett abwechseln. "Wir rechnen ohnehin in Kürze mit der offiziellen Wiedereinführung der Abstandspflicht. Die Sicherheit unseres Publikums ist oberstes Gebot. Damit stehen keine nummerierten Plätze mehr zur Verfügung. Wir möchten aber ermöglichen, dass jeder Gast wenigstens in seiner gebuchten Platzkategorie sitzen kann", erklärt Christoph Dammann, Leiter des städtischen Kulturreferates.

+++ Auch Kusel will Impfzentrum wieder öffnen +++

11:06 Uhr

Im Landkreis Kusel laufen ebenfalls die Planungen, das Impfzentrum in Kusel wieder zu öffnen. Die Einrichtung war bis zur ihrer Schließung auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände im Windhof untergebracht. Wie Thomas Danneck, ehrenamtlicher Impfkoordinator des Landkreises und Ortsbürgermeister von Rammelsbach bestätigt, will Kusel ebenfalls am 24. November ab 14 Uhr mit den ersten Booster-Impfungen starten. "Das Nadelöhr ist bei uns die Personalfrage", klagt auch Danneck darüber, dass bislang noch nicht genug Mitarbeiter bereitstehen. Das Impfzentrum will der Kreis in Zusammenarbeit mit dem Westpfalz-Klinikum betreiben.

+++ Telefonseelsorge im Corona-Stress +++

8:11 Uhr

Die Telefonseelsorge Pfalz sucht Menschen, die das Angebot ehrenamtlich unterstützen wollen. Die Corona-Pandemie fordert nicht nur die Anrufer, sondern auch die Mitarbeitenden.

+++ Impfzentren: Landräte zum Gespräch im Gesundheitsministerium +++

6:51 Uhr

Die Landräte aus der Westpfalz diskutieren heute mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium, wie es mit den Impfzentren in der Region weitergehen soll. Unter anderem soll es noch um finanzielle Fragen gehen. Auch die personelle Ausstattung soll noch besprochen werden. Die Landesregierung hatte gestern zugestimmt, dass die Impfzentren in Kaiserslautern und Pirmasens wieder in Betrieb gehen können.