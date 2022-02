Ortsbeirat von Pirmasens-Winzeln sagt "Nein" zu Belegungsstopp für Friedhof

per Mail teilen

Dem Pirmasenser Stadtteil Winzeln gehen die Gräber aus. Deshalb hatte die CDU-Fraktion im Ortsbeirat gefordert, nur noch Einheimische im Sarg zu bestatten. Daraus wird allerdings nichts.

Der Ortsbeirat von Winzeln hat sich dagegen entschieden, künftig nur noch Einheimische in Särgen zu bestatten. Damit lehnt der Rat einen entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion ab. Wer nicht in Winzeln wohnt und im Sarg bestattet werden will, der sollte seine ewige Ruhe bitte woanders finden, forderte die CDU.

Ortsvorsteherin Kiefer: Kein Platzmangel auf dem Winzler Friedhof

Als Grund nannte die Fraktion, dass auf einer Fläche, die als Erweiterung für den Friedhof gedacht war, nun ein Neubaugebiet entstehen soll. Das könne aber noch dauern und spiele deshalb momentan keine Rolle, sagt die Winzler Ortsvorsteherin Heidi Kiefer (SPD).

Das Gebiet sei zwar in Planung, noch gebe es aber nichts Konkretes. Weder wann Baubeginn ist, noch wann es losgehen soll. Von einem Platzmangel auf dem Winzler Friedhof will Kiefer aber nicht sprechen. Es gebe zurzeit ohnehin weniger Bestattungen mit Särgen. Urnengräber seien momentan eher gefragt. Dass dem Friedhof der Platz ausgehe, wie es die CDU beschrieben hatte, sieht die Ortsvorsteherin deshalb nicht.

Winzler Friedhof ist gut erreichbar

Die Fraktionen im Winzler Ortsbereit sind sich laut Ortsvorsteherin Kiefer einig, warum ihr Friedhof so beliebt ist: Er sei deutlich besser zu erreichen, als der Waldfriedhof in Pirmasens. Vor allem für ältere Menschen, die ihre verstorbenen Angehörigen besuchen, ist das wohl ein großer Vorteil.