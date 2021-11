In der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Für die CDU tritt dabei der Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Alexander Roth, an. Für die SPD stellt sich die amtierende Bürgermeisterin von Neuhemsbach, Silke Brunck, zur Wahl. Die Wahllokale sind nach Angaben der Verwaltung dieselben wie bei der Bundestagswahl. Geöffnet sind sie am Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Mit den ersten Ergebnissen wird ab 19 Uhr gerechnet. Sie werden auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn veröffentlicht.