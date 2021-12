Ein Unbekannter hat in Enkenbach-Alsenborn offenbar auf eine Taube geschossen. Das ist nicht der erste Fall dieser Art.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die verletzte Taube in der Rosenstraße in Enkenbach-Alsenborn gefunden. Tierretter stellten fest, dass bei dem Tier der Flügen durchschossen wurde. Die Taube hat überlebt.

Verwendete Waffe noch nicht bekannt

Nach Angaben der Polizei ist es bereits die dritte Taube in dem Wohngebiet, die in den vergangenen Wochen von einer Kugel getroffen wurde. Ob es sich bei dem aktuellen Fall wie in den vorangegangenen ebenfalls um ein Luftgewehr als Waffe handelt, sei noch unklar. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Tierretter hatten bereits zuvor eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern gestellt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in den vergangenen Wochen in dem Wohngebiet in Enkenbach-Alsenborn etwas Verdächtiges bemerkt haben. Sie können sich mit der Dienststelle in Kaiserslautern unter 0631 / 3692620 in Verbindung setzen.