Die Mitarbeiter des Krematoriums Enkenbach bei Kaiserslautern können bei Bedarf länger arbeiten. Der Ortsgemeinderat genehmigte einen Betrieb von 24 Stunden und sieben Tage die Woche. Diese Regelung gilt bis Ende Juni.

Das ist nach Angaben des Krematoriums-Leiters nötig, weil das Kühlhaus vor allem über die Feiertage sehr voll gewesen sei. Hinzukomme, dass es wegen der Corona-Pandemie länger dauere, bis die Behörden alle nötigen Unterlagen der Verstorbenen an das Krematorium verschickt haben. Erst wenn diese vollständig seien, dürften die Einäscherungen beginnen. Das haben zwischenzeitlich dazu geführt, dass das Krematorium an seine Kapazitätsgrenzen stieß. Der Leiter betonte, dass seine fünf Mitarbeiter aber nur länger arbeiten sollen, wenn es nötig sei. Dienste an Wochenenden oder Feiertagen soll es nicht geben. Die Zahl an Einäscherungen sei zwar zurzeit etwas höher. Das habe aber nichts mit Corona zu tun. Im Winter würden mehr Menschen sterben als im Sommer.