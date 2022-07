per Mail teilen

Der Stadtrat in Kaiserslautern hat vier Maßnahmen beschlossen, um Energie zu sparen: kein Warmwasser mehr in städtischen Turnhallen, keine Weihnachtsbeleuchtung, keine Eisbahn auf der Gartenschau und öffentliche Gebäude werden nicht mehr angestrahlt. Nicht durchringen konnten sich die Ratsmitglieder dazu, die Temperaturen in Schulen und Verwaltungsgebäuden auf 17 Grad zu reduzieren.