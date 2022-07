Stadtrats-Beschluss: Hier spart Kaiserslautern Energie

Der Stadtrat Kaiserslautern hat am Montagabend über den Energiesparplan der Stadt abgestimmt. Viele Sparvorschläge bekamen eine Mehrheit - aber nicht alle.

In Kaiserslautern gehen demnächst viele Lichter aus. Der Stadtrat hat beschlossen, das Licht an öffentlichen Gebäuden wie der Fruchthalle abzuschalten. Verzichtet werden soll auch auf die städtische Weihnachtsbeleuchtung in der kommenden Saison und auf die Eisbahn an der Gartenschau.

Schlechte Zeiten auch für "Warmduscher": In den städtischen Turnhallen soll das Wasser zum Händewaschen und Duschen kalt bleiben.

Zwei Punkte winkte der Stadtrat aber nicht durch: So gab es keine Mehrheit für den Vorschlag, die Temperatur in Schulen und Arbeitsstätten auf 17 Grad abzusenken. Die Entscheidung wurde vertagt.

Rege diskutiert wurde außerdem über den Vorschlag, das Warmfreibad künftig nicht mehr zu beheizen. Auch diese Entscheidung wurde verschoben.