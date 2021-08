Busse der privaten Betriebe in der Westpfalz könnten schon morgen oder am Montag wieder fahren. Die Gewerkschaft Verdi hat den Arbeitgebern vorgeschlagen, in eine Schlichtung zu gehen - diese haben laut einem ver.di-Sprecher grundsätzlich zugestimmt. Die Verdi-Mitglieder müssten aber noch zustimmen, dann könne der Streik sofort zu Ende sein. In den vergangenen Wochen waren in der Region immer wieder Busse nicht gefahren - zum Beispiel in Zweibrücken, Baumholder und Kaiserslautern.