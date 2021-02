Im Donnersbergkreis wurden Mitarbeiter der Kreisverwaltung gegen Corona geimpft, obwohl sie noch nicht an der Reihe waren - darunter auch Landrat Guth. Ein ähnlicher Fall hatte zuletzt in Trier zum Rücktritt des Ordnungsdezernenten geführt.

Jetzt erhebt der Kaiserslauterer Bundestagsabgeordnete Gustav Herzog (SPD) schwere Vorwürfe gegen die Verwaltung des Donnersbergkreises. Seiner Ansicht nach hat die Kreisverwaltung versagt. Sie mache es sich zudem mit ihrer Erklärung zu leicht, wie es dazu kam, dass etwa einhundert Impfdosen unter anderem an Verwaltungsmitarbeiter verimpft wurden, obwohl diese noch nicht an der Reihe waren. Darunter Landrat Rainer Guth (parteilos), die beiden Beigeordneten Wolfgang Erfurt (CDU) und Ernst-Ludwig Huy (FWG) und der gemeinsame Verbandsbürgermeister-Kandidat von CDU und FWG in Kirchheimbolanden, Rainer Bauer.

Landrat seit dem 5.1. geimpft

Nach Angaben der Kreisverwaltung wurden Landrat Guth und die beiden Beigeordneten am 5. Januar in der Kreisverwaltung geimpft. An diesem Tag hatten die Impfungen in Seniorenheimen im Kreis begonnen. Das mobile Impfteam habe sich bei der Verwaltung gemeldet, nachdem alle Senioren und Beschäftigte des Heims in Eisenberg geimpft waren, die geimpft werden wollten. Das Team habe berichtet, dass noch Impfstoff übrig sei und wollte von Landrat Guth wissen, was man damit nun tun solle.

Gustav Herzog wirft der Kreisverwaltung Donnersberg vor, versagt zu haben. SWR (Archivbild)

Wegschütten oder Impfen?

Der Landrat habe daraufhin die Entscheidung getroffen, dass die Reste verimpft werden sollen. Unter anderem an ihn selbst und seine beiden Beigeordneten. Es habe eine schnelle Entscheidung fallen müssen, da der Impfstoff bereits impffertig gewesen und die Kühlkette bereits unterbrochen gewesen sei. Den Impfstoff einfach ungenutzt weg zu schütten, sei nicht in Frage gekommen.

Keine Namens-Listen vorhanden

Zum damaligen Zeitpunkt habe es laut Verwaltung auch noch keine Listen mit priorisierten Impf-Kandidaten gegeben. Ein Aussage, die der Kaiserslauterer SPD-Bundestagsabgeordnete Herzog nicht nachvollziehen kann. Ursprünglich hätten die Corona-Impfungen bereits vor Silvester flächendeckend starten sollen - der Termin wurde dann aber auf den 7. Januar verschoben und zuvor lediglich in Seniorenheimen geimpft. Herzog sagt, zu diesem Zeitpunkt hätte es in der Verwaltung also bereits entsprechende Listen mit Impf-Kandidaten geben müssen.

Kühlkette unterbrochen

Unklar bleibt, ob die Impfstoff-Reste überhaupt noch an reguläre Kandidaten hätten verimpft werden dürfen. Nach Angaben des Kreises war das nicht sicher, weil die Spritzen bereits aufgezogen und die Kühlketten unterbrochen waren. Das könne sich negativ auf den Impfschutz auswirken. Auch deshalb habe der Landrat entschieden, den Impfstoff innerhalb der Kreisverwaltung zu verteilen.

Landrat entschuldigt sich

Inzwischen haben sich Landrat Guth und die Beigeordneten nach SWR-Informationen in einer Krisensitzung des Kreisvorstands entschuldigt. Auch der Kandidat für die Verbandsbürgemeisterwahl in Kirchheimbolanden, Rainer Bauer, der am 9. Januar geimpft wurde, hat einen Fehler geräumt. Allerdings wäre er laut Kreisverwaltung als Stellvertreter der Impfkoordinatoren ohnehin in der höchsten Impfkategorie Eins gewesen.