Das Durchfall-Medikament Elotrans ist in den Apotheken in der Westpfalz seit Monaten ausverkauft. Das bestätigten Apotheken in Kaiserslautern, Kusel, Zweibrücken und Pirmasens auf SWR-Anfrage.

Sendung am Di. , 13.9.2022 13:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz