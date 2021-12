Elf Millionen Euro für Straßenbauprojekte in Westpfalz

Das Verkehrsministerium Rheinland-Pfalz gibt im nächsten Jahr rund elf Millionen Euro für Straßenbauprojekte in der Westpfalz aus. Das teilt das Verkehrsministerium mit. Projekte im Landkreis Kaiserslautern sowie in der Südwestpfalz bekommen rund 80 Prozent des Geldes. Im Kreis Kaiserslautern werden gut 4,2 Millionen Euro verbaut, im Kreis Südwestpfalz gut 4,4 Millionen Euro. Mit dem Bauprogramm sollen im nächsten Jahr zahlreiche Brücken und Straßen saniert werden. Zusätzlich sind auch neue Radwege geplant. So soll zwischen Mackenbach und Einsiedlerhof ein Radweg gebaut werden. Insgesamt werden vom Ministerium knapp 30 Projekte in der Westpfalz finanziert.