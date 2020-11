Bis Ende November können Autofahrer ihre Elektrofahrzeuge an den neuen Schnellladestationen des Kreises Kaiserslautern kostenlos aufladen. Danach werden die Ladevorgänge nach Angaben eines Sprechers kostenpflichtig. In mehreren Gemeinden des Kreises Kaiserslautern sind Anfang des Monats neun neue Ladestationen aufgestellt worden. Diese stehen unter anderem in Bruchmühlbach-Miesau, Otterberg und Ramstein-Miesenbach. Ziel sei es, die Elektromobilität in der Region voranzubringen und dadurch mehr Menschen zu motivieren, auf ein Elektroauto umzusteigen.