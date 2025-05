Als die Energiepreise in Deutschland 2022 in die Höhe schossen, war das für ein energieintensives Unternehmen wie Gienanth in Eisenberg ein Problem, sagt Geschäftsführer Hans-Jürgen Brenninger. "Unsere Stromkosten liegen teilweise beim drei- bis fünffachen anderer europäischer Staaten. Wenn man mit China vergleicht, liegen wir sogar beim zehnfachen. Das macht uns natürlich konkurrenzschwächer."

Insolvenz von Gienanth in Eisenberg 2023

Die Insolvenz von Gienanth Ende 2023 sei dann aber doch eher überraschend gekommen, sagt Brenninger, der kurz zuvor aus dem Unternehmen ausgeschieden war. Gründe seien unter anderem unterschiedliche Vorstellungen über die nahe Zukunft des Unternehmens gewesen. Der vorherige Eigentümer, die DBAG hatte daraufhin eine Restrukturierungsgesellschaft hinzugezogen. "Das Jahr 2023 war an sich von der Ertragslage und von dem, was wir verdient haben, eins der zwei besten Jahre in den letzten 15 Jahren von Gienanth", erklärt Brenninger. Die Insolvenz habe sich dann bis in den Sommer des Jahres 2024 gezogen.

Neuanfang im Sommer 2024

Im Juli 2024 hat die DIHAK-Gruppe Gienanth Eisenberg übernommen. Seitdem ist auch Geschäftsführer Brenninger wieder mit an Bord. Das Unternehmen habe neue Kunden hinzu- und alte Kunden zurückgewinnen können, so der Geschäftsführer. Glücklicherweise habe das Unternehmen von den über 100 Mitarbeitern, die in der Insolvenzphase entlassen worden oder selbst gegangen waren, wieder gute Leute zurückholen können. Derzeit habe Gienanth in Eisenberg wieder 505 Mitarbeiter, darunter 30 Auszubildende. Das Ziel sei, so Brenninger, auf 40 Auszubildende aufzustocken. Darüber hinaus suche das Unternehmen weitere fertig ausgebildete Mitarbeiter.

Die Geschäftsfelder von Gienanth Eisenberg: