Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

In Eisenberg im Donnersbergkreis ist am Freitag ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verlor der 73-Jährige auf der B47 kurz nach dem Ortseingang von Eisenberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Anschließend habe das Auto eine Hecke durchbrochen und sei auf dem Friedhof zum Stehen gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann am Steuer einen Kreislaufstillstand erlitten hat. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen sei der Autofahrer noch an der Unfallstelle gestorben. Die B47 war während der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.