Gutachten: Explosion in Eisenberg wegen Elektro-Akku

Die Explosion in Eisenberg mit drei Verletzten ist auf einen technischen Defekt an einem Akku zurückzuführen. Zu diesem Ergebnis kommt das vorläufige Gutachten des Sachverständigen.

Nach Angaben der Polizei gab es einen technischen Defekt am Akku eines Elektro-Kleinkraftrades beim Ladevorgang. Es handele sich dabei weder um ein E-Bike noch einen E-Scooter, sondern um eine Art Mini-E-Motorrad.

Frau nach Explosion in Eisenberg nicht mehr in Lebensgefahr

Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mehrere tausend Euro. Bei der Explosion in der Wohnung in Eisenberg waren drei Menschen verletzt worden. Eine Frau schwebt laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr, ihr Mann und ihr Sohn konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Familie kann auch wieder in ihre Wohnung zurück.

Das Gutachten geht jetzt an die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern. Sie muss entscheiden, ob sie in dieser Sache noch weiter ermittelt.

Die Polizei rät davon ab, Akkus solcher Elektrofahrzeuge in der Wohnung zu laden, sondern eher in einer Garage. Ist das nicht möglich, sollte eine feuerfeste Unterlage benutzt und der Akku auf jeden Fall unter Aufsicht geladen werden.