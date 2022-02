Brandursache wohl technischer Defekt

per Mail teilen

Der Brand einer Garage und eines Wohnhauses in Eisenberg geht mutmaßlich auf einen technischen Defekt zurück. Davon geht die Polizei nach dem Feuer in der vergangenen Woche aus. Ein Sprecher erklärte, wahrscheinlich sei das Feuer ausgebrochen, als ein E-Bike aufgeladen wurde. Ob dabei der Akku Feuer fing oder die Stromleitung, lasse sich nicht sagen. Ein schriftliches Gutachten stehe noch aus. Die Feuerwehr hatte den Brand in Eisenberg schnell unter Kontrolle, drei Menschen waren leicht verletzt worden.