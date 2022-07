In Eisenberg im Donnersbergkreis wird am Samstag anlässlich des "Tags der Vereine" eine Kletterwand eingeweiht. Wie die Verbandsgemeinde Eisenberg mitteilt, soll sie zweimal in der Woche Kindern und Jugendlichen kostenlos zur Verfügung stehen. Das Angebot diene dazu, um auch Kinder zu integrieren, die in sozialen Brennpunkten lebten, sagt der Bürgermeister der Stadt Eisenberg, Peter Funck (FWG). Das soziale Projekt wurde vom Land gefördert. Die Einweihung der Kletterwand an der Turn- und Sportgemeinde werde von Cellist und Kletterer Burkard Maria Weber musikalisch untermalt. Bei der Veranstaltung stellen sich rund 20 Vereine aus der Verbandsgemeinde Eisenberg vor. Rund um das evangelische Gemeindehaus, sowie in der Jahnhalle sollen die Vereine über ihre Arbeit informieren. Bei einem Bühnenprogramm werden außerdem verschiedene Gruppen, unter anderem von Tanz- und Musikvereinen, auftreten.