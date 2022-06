Impfaktionen unter anderem in Moschee

In der Westpfalz finden am Mittwoch verschiedene Corona-Impfaktionen statt. Nach Angaben des Donnersbergkreises werden ab 11 Uhr in der Moschee in Eisenberg Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen angeboten. Zur Verfügung stünden die Vakzine von Biontech und Moderna. In der kommunalen Impfstelle in Pirmasens wird ab Mittwoch zum ersten Mal der neue Novavax-Impfstoff verbreicht. Leiter Carsten Henn erklärte, davon würden hoffentlich auch Impf-Skeptiker Gebrauch machen. Im Impfzentrum im Kaiserslautern können Impfwillige am Mittag spontan ohne Termin vorbeikommen. Laut Kreisverwaltung gibt es auch hier Novavax.