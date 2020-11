Die Verbandsgemeinde Eisenberg hat vom Land einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 560.000 Euro erhalten. Die Verbandsgemeinde wird die Mittel nach Angaben des Innenministeriums in den Umbau, die Erweiterung und die Sanierung des bestehenden Feuerwehrhauses in Eisenberg investieren. So sollen nach Angaben des Ministeriums bestmögliche Voraussetzungen für die Arbeit der Feuerwehrleute geschaffen werden. Das Land unterstützt die Feuerwehren in diesem Jahr mit insgesamt rund 19 Millionen Euro.