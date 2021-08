In Kaiserslautern wird die Eisenbahnstraße in Richtung Innenstadt halbseitig gesperrt. Nach Angaben der Stadtwerke wird ein Haus an das Fernwärmenetz angeschlossen. Deswegen kommt es stadteinwärts immer wieder zur kurzzeitigen Sperrungen - und das bis zum 3. September. Die Buslinien werden solange umgeleitet. Die Fahrbahn in Richtung Bahnhof ist nach Angaben eines Sprechers nicht von den Bauarbeiten betroffen.