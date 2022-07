per Mail teilen

In Otterbach im Kreis Kaiserslautern wollen Eisenbahn-Liebhaber heute einen Verein gründen. Nach Angaben des Otterbacher Ortsbürgermeisters setzten sie sich dafür ein, dass das dortige Stellwerk-Museum eine historische Dampflok bekommt. Bislang stehe die Lok in einem Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn. In Otterbach könne sie dagegen zur touristischen Aufwertung des Ortes beitragen. Mit der Vereinsgründung heute solle dieses Vorhaben vorangetrieben werden.