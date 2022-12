Kaiserslautern bekommt eine Schlittschuhbahn

Schlittschuhlaufen gehört für viele Kinder und Junggebliebene im Winter ja irgendwie dazu. Jetzt kommen die Schlittschuhfreunde auch in Kaiserslautern doch noch auf ihre Kosten.

Die für viele gute Nachricht kam von der Stadt per E-Mail ins Haus geflattert: Es wird auch in diesem Winter eine Schlittschuhbahn geben. Und zwar auf dem Schillerplatz in der Innenstadt. Auf 200 Quadratmetern wird dort ab 20. Januar das Schlittschuhlaufen möglich sein. Die Schlittschuhe können direkt an der Bahn ausgeliehen werden.

Auch Eisstockschießen ist in Kaiserslautern möglich

Aber nicht nur die Schlittschuhfans sind auf der Bahn willkommen, auch die Freunde des Eisstockschießens können ihren Sport ausüben. Denn nach Angaben der Stadt sollen auch zwei Bahnen zum Eisstockschießen angelegt werden.

Keine Kosten für Kaiserslautern

Diese sogenannte Kunsteisbahn wird die Stadt nach eigenen Angaben nichts kosten, weil der Anbieter, eine Veranstaltungsfirma aus Frankfurt, diese tragen wird. Zudem werde die Schlittschuhbahn selbst so gut wie keine Kosten und auch kaum Energie verbrauchen, da die Lauffläche aus Kunststoffplatten besteht und somit die Produktion, Kühlung und Aufarbeitung des Eises entfällt.

Wegen steigender Energiekosten keine Eisbahn in der Gartenschau

Unter anderem wegen der hohen Energiekosten, hatte sich der Kaiserslauterer Stadtrat bereits im Sommer dafür entschieden, auf die bekannte Eisbahn in der Gartenschau verzichten.