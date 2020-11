Der Einzelhandelsverband Pfalz fordert Corona-Nothilfen wegen des Lockdowns. Die Geschäfte in den Innenstädten hätten teilweise Umsatzverluste von bis zu 70 Prozent.

Nach dem Corona-Gipfel der Ministerpräsidentenkonferenz gestern war aus dem Einzelhandel zumindest ein leises Aufatmen zu hören. Die Geschäfte werden trotz des kommenden Lockdowns ab dem 2. November nicht schließen müssen. Allerdings gibt es auch im Einzelhandel weitere Auflagen. Ab Montag wird die Zahl der Kunden, die sich gleichzeitig in einem Geschäft aufhalten dürfen, stark begrenzt. Erlaubt ist dann nur noch eine Person pro zehn Quadratmeter.

Menschen mit Angst vor den Fußgängerzonen

Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz mit Sitz in Kaiserslautern, spricht von einem Frequenzproblem in den Innenstädten. Immer mehr Menschen würden Angst haben, in der Fußgängerzone bummeln zu gehen. Die Einzelhändler in der Westpfalz hätten in diesem Jahr Umsatzverluste von bis zu 70 Prozent erlitten. In vielen Fällen sei es nicht wirtschaftlich, während des nächsten Lockdowns den Laden zu öffnen - obwohl es erlaubt ist.

Scherer fordert Nothilfe-Paket

Die Bundesregierung hatte gestern angekündigt, vom Lockdown betroffenen Firmen bis zu 75 Prozent ihres Umsatzes erstatten zu wollen. Das Bundesfinanzministerium will für Restaurants, Kinos oder Fitnessstudios bis zu zehn Milliarden Euro bereitstellen. Eine solche Nothilfe fordert der Einzelhandelsverband auch für die eigene Branche. Scherer schlägt vor, diese möglichen Nothilfen mit den tatsächlichen Umsätzen im November zu verrechnen.

Nur geringe Hoffnungen auf das Weihnachtsgeschäft

Sollte der kommende Lockdown im Dezember tatsächlich wieder aufgehoben werden, rechnet Thomas Scherer dennoch nicht mit einem normalen Weihnachtsgeschäft. "Wir hoffen auf allenfalls akzeptable Umsätze", so der Hauptgeschäftsführer des pfälzischen Einzelhandelsverbands. Für viele Händler mache das Weihnachtsgeschäft noch immer rund ein Drittel des gesamten Jahresumsatzes aus. Scherer befürchtet jedoch, dass in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie noch mehr Geschenke online gekauft werden als in der Vergangenheit.