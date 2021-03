Die Einzelhändler in Pirmasens haben nun doch Klage gegen die Corona-Beschränkungen in der Stadt eingelegt. Sie streben eine Eilentscheidung am Verwaltungsgericht in Neustadt an, damit sie ihre Läden wieder öffnen dürfen.

Sendung am Do , 25.3.2021 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz