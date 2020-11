Die ursprünglich für heute geplante Einweihung von zwei Gedenktafeln für die Opfer des NS-Regimes in Pirmasens wird auf das kommende Frühjahr verschoben. Das Pirmasenser Stadtarchiv will die Veranstaltung nachholen, sobald es die Lage während der Corona-Pandemie zulässt. Die Tafeln sind Teil eines Gedenkprojekts, das 2014 ins Leben gerufen wurde. Neben einer zentralen Gedenkstätte am Bahnhofsvorplatz, sollen im Laufe der Zeit weitere Erinnerungstafeln dazu kommen. Diese werden an den Orten in Pirmasens aufgestellt, an denen die jüdischen Opfer der Nationalsozialisten gelebt oder gearbeitet haben.