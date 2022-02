Die Zahl der Privatinsovenzen in Rheinland-Pfalz ist 2021 deutlich gestiegen. Der Wirtschaftsauskunftei Crif zufolge wurden 4.981 Privatpersonen zahlungsunfähig. Das sind 83,9 Prozent mehr als 2020. Bundesweit wurde ein Zuwachs um 93,6 Prozent auf 109.031 Privatpleiten verzeichnet. Es war der erste Anstieg seit zehn Jahren. Crif-Geschäftsführer Frank Schlein führt die Entwicklung vor allem darauf zurück, dass Betroffene seit 2021 bereits nach drei statt bisher sechs Jahren von Restschulden befreit werden können. In diesem Jahr werden Schelin zufolge vor allem die Folgen der Pandemie viele Verbraucher in Bedrängnis bringen: "Die finanziellen Reserven vieler Betroffener sind aufgebraucht. Dazu kommen steigende Miet- und Energiepreise." mehr...