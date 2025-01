Das Abitur steht an, danach die Abitur-Feier. Und die kostet einiges - zum Beispiel eine geeignete Halle, Musik oder Getränke. So eine Feier müssen Abiturienten selbst organisieren und das Geld dafür zusammenbekommen. Schülerinnen und Schüler der IGS in Rockenhausen sammeln das Geld für ihre Abi-Feier zum Beispiel mit einer Aktion in einem Supermarkt in Mainz. Dort packen sie Einkäufe von Kunden ein. SWR-Reporterin Anke Müller hat zwei Schülerinnen aus Rockenhausen getroffen.