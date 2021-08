per Mail teilen

In Eisenberg hat am Sonntagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Das Feuer breitete sich nach Angaben der Polizei im gesamten Inneren des Gebäudes aus. Die fünf Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist ebenso unklar wie die Höhe des Schadens.