Eine riesige Rauchwolke hängt im Moment über Landstuhl. Dort brennt es seit der Nacht in einer Wäscherei im Industriegebiet.

Das Feuer ist in einer Wäscherei in der Bruchwiesenstraße in Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) ausgebrochen. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Die Polizei ist nach eigenen Angaben im Einsatz und auch die Feuerwehr ist mit vielen Einsatzkräften vor Ort - mit 100 bis 150 Helfern aus dem gesamten Landkreis. Sie versuchen das Feuer zu löschen. Das wird vermutlich noch einige Zeit dauern.

Inzwischen hat es eine neue Rauchentwicklung gegeben. Das berichtet unsere SWR-Reporterin, die vor Ort ist. Nach Angaben eines Feuerwehrmannes kommen die Einsatzkräfte nicht so leicht an die Brandstelle ran. Auf der anderen Seite der betroffenen Halle brenne es nun noch mal intensiver.

Feuer in Wäscherei in Landstuhl: Fenster und Türen geschlossen halten

Ein Chemiekalienlager der Wäscherei in Landstuhl ist nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr von dem Brand nicht betroffen. Das Lager wurde gesichert. Kleinere Chemiekalienbestände gibt es in der Halle der Wäscherei. Die Feuerwehr hat dort auch Luftmessungen durchgeführt.

Anwohnerinnen und Anwohner waren gegen halb vier von einem Knall geweckt worden. Kurz darauf mussten sie ihr Haus verlassen und stehen jetzt immer noch im Freien. Was den Brand ausgelöst hat, ist aktuell noch völlig unklar. Ob Menschen verletzt wurden, steht ebenfalls noch nicht fest.

Weil in der Wäscherei auch mit Chemikalien gearbeitet wird, sollen in der Umgebung aktuell Türen und Fenster geschlossen bleiben. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.