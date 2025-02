Kurios: Ampel fällt in Kaiserslautern um

Bundespolitisch haben wir vor wenigen Monaten einen "Ampel-Crash" erlebt. Auch in Kaiserslautern ist am Mittwochvormittag eine Ampel in die Brüche gegangen. Fernab der Politik.

Eigentlich wollte ein Jugendlicher nur ganz entspannt in der Nähe der Allestraße an einer Ampel auf das grüne Ampelmännchen warten - und lehnte sich dafür am Mast an. Dann nahm das Unglück seinen Lauf. Der komplette Mast stürzte nach hinten und landete auf dem Bürgersteig. Der Jugendliche hatte Glück und blieb unverletzt. Kreuzung in Kaiserslautern war ohne Strom Warum die Ampel umgekippt war, wurde Stadtmitarbeitern schnell klar. Der komplette Sockel war laut Polizei verrostet. Die Auswirkungen des Kaiserslauterer Ampelcrashs: Der Strom war an den Ampeln dieser Kreuzung längere Zeit ausgeschaltet. Mittlerweile ist der Schaden aber behoben - die Ampel steht und funktioniert wieder. SWR SWR