Festnahme nach Einbruch-Serie in Zweibrücken

Die Polizei in Zweibrücken hat einen Mann festgenommen, der für mehrere Einbrüche in Läden, Gaststätten und anderen Betrieben verantwortlich sein soll.

In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Einbrüche im Stadtteil Niederauerbach gegeben, allein in der Nacht von Donnerstag auf Freitag fünf. Der zunächst unbekannte Täter hinterließ Einbruchsschäden an den jeweiligen Gebäuden - auch Packstationen wurden aufgebrochen. Zur Beute zählten überwiegend Lebensmittel, Spirituosen, Softdrinks und offen herum liegende Wertgegenstände.

Festgenommener für weitere Einbrüche verantwortlich?

Die Polizei konnte einen 38-Jährigen festnehmen, bei dem sie auch Diebesgut aus den Einbrüchen sicherstellte. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung kam dann weiteres Diebesgut und mutmaßliches Tatwerkzeug zum Vorschein. Der Mann war wegen anderen Diebstählen auf Bewährung, er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Polizei liegen Anhaltspunkte vor, dass der Festgenommene für weitere Einbrüche im Stadtgebiet verantwortlich ist. Die weiteren Ermittlungen laufen.