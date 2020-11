per Mail teilen

Unbekannte sind in der Nacht in Kaiserslautern in die Räume des Sozialreferats der Stadt eingebrochen. Die Täter haben nach Angaben der Polizei zahlreiche Schränke und Schubladen durchwühlt. Außerdem hätten sie Türen beschädigt und Feuerlöscher versprüht. Noch ist nicht klar, wie hoch der Schaden ist. Die Polizei sucht Zeugen.